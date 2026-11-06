Три детских гроба в лесу на Сибирском тракте: что известно о жуткой находке под Екатеринбургом

E1.ru: в лесу под Екатеринбургом нашли три разбросанных детских гроба

Безопасность

В лесу на Сибирском тракте в Екатеринбурге обнаружили разбросанные детские гробы. Видео, снятое проезжавшими мимо автомобилистами, опубликовал портал E1.ru. На кадрах видно три гроба детских размеров, один из которых вскрыт, — ящики для захоронения разбросаны между деревьями.

Источник издания в похоронной сфере предположил, что гробы выбросили после прощания с покойными. По его словам, есть версия, что они остались после похорон мусульман: тела завернули в саван, а гробы выкинули. Собеседник отметил, что гробы дорогие и детские — не для младенцев, но и не для взрослых. В материале также указано, что недалеко от места находки расположены Сибирское кладбище и крематорий.

В мэрии Екатеринбурга журналистам заявили, что сотрудники районной администрации отреагировали на сообщение о находке, а вся информация передана правоохранителям. Таким образом, по данным E1.ru, речь идет о трех гробах, обнаруженных в лесополосе, а обстоятельства их появления и причины выброса устанавливают полицейские.

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