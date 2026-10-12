Тройное ДТП в Южно-Сахалинске: водитель без прав спровоцировал аварию
Госавтоинспекция Сахалина: в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля
В Южно-Сахалинске вечером 10 октября на перекрестке улиц Сахалинская и Мира столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сахалинской области. По предварительным данным, в 20:46 40-летний водитель Toyota Allex, не имевший права управления, двигался по улице Сахалинской в западном направлении.
При повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу и врезался в Toyota Tank. От удара Tank отбросило на Toyota Corolla Fielder. В результате аварии пострадала 73-летняя пассажирка Toyota Tank. По факту ДТП проводится проверка.