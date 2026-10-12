Тройное ДТП в Южно-Сахалинске: водитель без прав спровоцировал аварию

Госавтоинспекция Сахалина: в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля

Безопасность

В Южно-Сахалинске вечером 10 октября на перекрестке улиц Сахалинская и Мира столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сахалинской области. По предварительным данным, в 20:46 40-летний водитель Toyota Allex, не имевший права управления, двигался по улице Сахалинской в западном направлении.

При повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу и врезался в Toyota Tank. От удара Tank отбросило на Toyota Corolla Fielder. В результате аварии пострадала 73-летняя пассажирка Toyota Tank. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также

Мошенники могут использовать вашу телефонную книгу: в МВД объяснили, какие контакты лучше удалить

Мошенники могут использовать вашу телефонную книгу: в МВД объяснили, какие контакты лучше удалить

В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура по погибшим при пожаре

В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура по погибшим при пожаре

Стрельба в поезде Владикавказ — Адлер: погиб сотрудник ФСИН

Стрельба в поезде Владикавказ — Адлер: погиб сотрудник ФСИН

Похититель девочки в Смоленске не смог назвать следствию настоящий мотив

Похититель девочки в Смоленске не смог назвать следствию настоящий мотив

В российском регионе массово приостанавливают работу шахт

В российском регионе массово приостанавливают работу шахт

В Петербурге легковушка столкнулась с фурой: водитель умер до приезда скорой

В Петербурге легковушка столкнулась с фурой: водитель умер до приезда скорой

Россиянам хотят еще сильнее усложнить получение виз в Европу

Россиянам хотят еще сильнее усложнить получение виз в Европу

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 29 сентября 2026: погибший в ЛНР, раненая под Курском

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 29 сентября 2026: погибший в ЛНР, раненая под Курском

В Крыму ищут туристов, застрявших в пещере из-за паводка

В Крыму ищут туристов, застрявших в пещере из-за паводка

Роковой цех: взрыв на химзаводе в Краснозаводске мог повторить сценарий трагедии 11-летней давности

Роковой цех: взрыв на химзаводе в Краснозаводске мог повторить сценарий трагедии 11-летней давности

Подросток в Москве набросился с ножом на фельдшера и санитара

Подросток в Москве набросился с ножом на фельдшера и санитара

Массовые задержки в аэропортах Москвы: сотням самолетов вынужденно меняли расписание

Массовые задержки в аэропортах Москвы: сотням самолетов вынужденно меняли расписание

Добавьте mosregtoday.ru в избранное