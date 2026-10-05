Тройное убийство в Нижнем Новгороде? Стали известны новые детали расследования

Следствие проверяет возможную причастность подозреваемого в расчленении двух женщин в Нижнем Новгороде к убийству их родственника. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным источника, тело мужчины обнаружили по адресу, где проживали погибшие, тогда как останки женщин нашли в кузове грузовика.