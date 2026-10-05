Тройное убийство в Нижнем Новгороде? Стали известны новые детали расследования
Baza: в Нижнем Новгороде нашли тело мужчины по адресу убитых женщин
Следствие проверяет возможную причастность подозреваемого в расчленении двух женщин в Нижнем Новгороде к убийству их родственника. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным источника, тело мужчины обнаружили по адресу, где проживали погибшие, тогда как останки женщин нашли в кузове грузовика.
Ранее на въезде в Нижний Новгород в кузове «Газели» были обнаружены части тел двух женщин, предположительно взрослой и 18-летней. Машину остановили у Борского моста, после чего пассажир скрылся. Водитель утверждает, что не знал о содержимом груза. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и полиция.