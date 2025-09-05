Уборщик парка в Татарстане совершил насильственные действия над девочкой

В Татарстане правоохранительные органы задержали 58-летнего мужчину, который, предположительно, совершил насильственные действия против несовершеннолетней девочки. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) в своем телеграм-канале.

Согласно информации, предоставленной следствием, инцидент произошел 1 сентября. 11-летняя школьница находилась на прогулке в парковой зоне сельского поселения, где в это же время проводил уборку задержанный.

Злоумышленник напал на ребенка и совершил в отношении нее развратные действия. Сообщается, что подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. В настоящее время в отношении задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В сообщении следственного ведомства отмечается, что ведутся следственные мероприятия, цель которых — установить все обстоятельства произошедшего инцидента, а также выявить возможные другие эпизоды преступной деятельности данного лица.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде педофила, растлившего 10-летнюю девочку, признали невменяемым.