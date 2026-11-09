«Учится водить с пяти лет»: нижегородец посадил сына за руль «Майбаха» и грозит судом критикам

В соцсетях снова активно распространяется видео, на котором малолетний мальчик управляет «Майбахом», а его отец комментирует действия ребенка. Об этом сообщает « Живем в Нижнем » со ссылкой на Ni Mash. По данным издания, ролик был опубликован около полутора лет назад, однако сейчас запись вновь привлекла внимание пользователей.

Отец мальчика заявил, что не видит ничего плохого в том, что посадил сына за руль: по его словам, ребенок ехал на небольшой скорости далеко за городом и учится водить с пяти лет. При этом мужчина пригрозил судом сообществам, которые публикуют видео. Таким образом, речь идет о старой записи, получившей вторую волну популярности: сам нижегородец настаивает, что ничего предосудительного не произошло, и готов отстаивать свою позицию в суде.