«Учится водить с пяти лет»: нижегородец посадил сына за руль «Майбаха» и грозит судом критикам

Ni Mash: нижегородец посадил малолетнего сына за руль «Майбаха»

Безопасность

В соцсетях снова активно распространяется видео, на котором малолетний мальчик управляет «Майбахом», а его отец комментирует действия ребенка. Об этом сообщает «Живем в Нижнем» со ссылкой на Ni Mash. По данным издания, ролик был опубликован около полутора лет назад, однако сейчас запись вновь привлекла внимание пользователей.

Отец мальчика заявил, что не видит ничего плохого в том, что посадил сына за руль: по его словам, ребенок ехал на небольшой скорости далеко за городом и учится водить с пяти лет. При этом мужчина пригрозил судом сообществам, которые публикуют видео. Таким образом, речь идет о старой записи, получившей вторую волну популярности: сам нижегородец настаивает, что ничего предосудительного не произошло, и готов отстаивать свою позицию в суде.

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