Украинские кураторы организовали покушение на военного с привлечением подростков
ФСБ задержала двух подростков за подготовку убийства военного по заданию Киева
Фото: [flickr.com]
ФСБ совместно со Следственным комитетом России (СКР) предотвратила убийство военнослужащего Министерства обороны РФ в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В рамках спецоперации были задержаны двое подростков, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на военного с использованием опасных химических веществ.
По данным следствия, заказ на убийство поступил через интернет-ресурс, предлагавший «быстрый заработок». Подростки получили от кураторов из Украины инструкции и химические вещества, предназначенные для отравления офицера. Вся координация велась через мессенджер Telegram.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц.
Это не первый случай, когда украинские спецслужбы пытаются организовать убийства российских военных и гражданских лиц с применением химикатов. Ранее ФСБ уже задерживала агентов Службы безопасности Украины (СБУ) и Минобороны Украины, планировавших ликвидацию работников оборонных предприятий и убийства военнослужащих.
