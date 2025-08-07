Украинские кураторы организовали покушение на военного с привлечением подростков

ФСБ совместно со Следственным комитетом России (СКР) предотвратила убийство военнослужащего Министерства обороны РФ в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В рамках спецоперации были задержаны двое подростков, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на военного с использованием опасных химических веществ.

По данным следствия, заказ на убийство поступил через интернет-ресурс, предлагавший «быстрый заработок». Подростки получили от кураторов из Украины инструкции и химические вещества, предназначенные для отравления офицера. Вся координация велась через мессенджер Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц.

Это не первый случай, когда украинские спецслужбы пытаются организовать убийства российских военных и гражданских лиц с применением химикатов. Ранее ФСБ уже задерживала агентов Службы безопасности Украины (СБУ) и Минобороны Украины, планировавших ликвидацию работников оборонных предприятий и убийства военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Брянской области предотвратили покушение на генерального директора оборонного завода.