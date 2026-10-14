Ушла из дома и пропала: в Кузбассе призвали к бдительности из-за исчезновения школьницы

В Кузбассе ищут пропавшую 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома

Безопасность

В кузбасском Междуреченске разыскивают 12-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию региона.

Девушка исчезла 13 октября около 12:00. Родители рассказали, что она ушла из дома, но позже с ней так и не удалось связаться.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, русые волосы ниже плеч, серо-зеленые глаза. Была одета в белую футболку, черную куртку, черные брюки и белые кроссовки, при себе имела серый рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию Междуреченска.

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