Утром жильцов 25-этажки в Петербурге вывели из квартир: что известно об эвакуации в ЖК «Шуваловский»
В Петербурге эвакуировали жильцов 25-этажного дома на улице Лидии Зверевой
В Приморском районе Петербурга утром 27 ноября эвакуировали жильцов дома на улице Лидии Зверевой. Об этом сообщает «Фонтанка». Людям пришлось покинуть квартиры в 25-этажном ЖК «Шуваловский» по адресу улица Лидии Зверевой, 3к1.
Для временного размещения жителей открыли пункт обогрева в школе № 575, которая находится напротив дома. Информацию корреспонденту подтвердили в пресс-службе управляющей компании «Комфорт Сервис», обслуживающей здание. Редакция направила запрос, чтобы уточнить подробности.