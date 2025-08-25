В Астрахани арестовали мужчину, который годами насиловал дочь, пасынка и падчерицу

В Астрахани суд вынес приговор местному жителю, назначив 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима за регулярное насилие над детьми. Как сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в областном управлении СК РФ, преступник на протяжении восьми лет совершал насильственные действия в отношении родной дочери, пасынка и падчерицы.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 131 «Изнасилование» и 134 «Сексуальные действия с несовершеннолетним» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствие установило, что с июня 2010 года по декабрь 2018 года злоумышленник совершал акты насилия над детьми младше 14 лет по месту жительства, в квартире, расположенной на улице Анатолия Сергеева. Кроме того, он подвергал истязаниям свою дочь.

