В Энгельсе пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

В Энгельсе Саратовской области пожилая 80-летняя женщина сумела обмануть телефонных аферистов, сдав их курьера в руки правоохранительных органов. Об этом случае рассказали в пресс-службе областного МВД России, передает «Лента.ру».

Злоумышленники позвонили пенсионерке и попытались убедить ее передать все свои накопления «для оформления документов», пояснив, что деньги нужно отдать курьеру на улице. Однако женщина сразу осознала, что ее хотят обмануть, так как ранее она уже потеряла около миллиона рублей по аналогичной схеме. Не теряя времени, она связалась с полицией и сообщила о происходящем.

На встречу с курьером пенсионерка вышла, предоставив ему фальшивую сумму, эквивалентную оговоренным 1 млн 200 тыс. руб. В результате курьер был задержан. Им оказался 21-летний молодой человек из Московской области, который по указанию организаторов преступной схемы путешествовал по различным регионам России. По данному факту начато уголовное расследование.

