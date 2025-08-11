В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины запрятали бомбу для теракта в шахматы

Украинские спецслужбы привлекали пенсионеров для терактов в отношении военнослужащих ВС РФ. Те должны были передавать бойцам заминированные предметы, в том числе шахматы. Об этом сообщили представители Федеральной службы безопасности, их слова привело РИА Новости.

Украинскими спецслужбами к проведению терактов было привлечено как минимум пять пенсионерок. Их вербовали, представляясь российскими силовиками. Пожилые женщины должны были передавать военнослужащим предметы, в которых находились бомбы. Взрывчатка должна была сработать в момент передачи, ликвидировав и цель, и исполнителя.

Одну из бомб замаскировали под шахматную доску. Пенсионерка должна была подарить ее военному, и при открытии доски бомба должна была сработать. После этого еще одна из пенсионерок проконтролировала бы, сработала ли бомба.

Ранее в ФСБ заявили, что у спецслужб Украины наблюдается кризис в сфере агентуры. Во многом это происходит из-за нехватки финансирования. Из-за этого они все чаще задействуют своих агентов в качестве смертников. Это позволяет не выплачивать вознаграждения исполнителям и избавляться от них, как от нежелательных свидетелей преступлений.