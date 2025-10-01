В Калининграде местная автоледи спасла девочку от нападения

Утром 29 сентября в Калининграде местная жительница выручила 10‑летнюю школьницу, к которой на автобусной остановке на Коммунистической улице приблизился мужчина с ножом. Об этом сообщило издание «Клопс».

По версии свидетелей, женщина за рулем заметила, как мужчина несет в руках столовый нож и идет в сторону остановки, где находилась испуганная девочка. Он при этом кричал и ругался. Автоледи резко подъехала к месту и, по ее словам, «со шлейфом затормозила», успев посадить ребенка в машину.

Затем, по словам спасительницы, нападавший выбросил столовый нож и достал строительный нож с выдвижным лезвием, продолжал вести себя агрессивно, приставлял лезвие к горлу и прыгал перед автомобилем.

Женщина связалась по телефону с матерью ребенка и отвезла девочку на безопасную остановку, дождалась рейсового автобуса, после чего вернулась на место и сфотографировала мужчину.

Родители пострадавшей обратились в полицию, в связи с инцидентом проводится проверка, говорится в публикации. Информации о задержании или о состоянии мужчины пока не приводится.

