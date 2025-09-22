В Краснодарском крае электричка загорелась во время поездки

В Каневском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание электрички с людьми прямо на ходу, что было запечатлено очевидцами и попало на видео. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Инцидент произошел с пригородным поездом, курсировавшим по маршруту Староминская — Краснодар. Состав неожиданно начал искрить, после чего произошло воспламенение. На кадрах видно, как пламя охватило электричку.

Огонь распространился на два вагона. Эвакуация 56 находившихся внутри пассажиров прошла успешно. Для ликвидации пожара был направлен специальный пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что пожар охватил грузовой вагон в Поронайске.