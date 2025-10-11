В Курской области водитель грузовика погиб в результате удара украинского беспилотника
Трагедией закончилась в Курской области террористическая атака ВСУ. По итогам удара беспилотника погиб водитель грузовика, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, очередная атака ВСУ закончилась смертью мирного жителя. Это произошло в субботу, 11 октября.
«Сегодня ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. В результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля», — указал он.
Хинштейн назвал этот инцидент большим горем.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 октября над российской территорией было сбито 42 беспилотника противника. Больше всего дронов, 19 единиц, удалось перехватить в Волгоградской области.