В Курской области водитель грузовика погиб в результате удара украинского беспилотника

Трагедией закончилась в Курской области террористическая атака ВСУ. По итогам удара беспилотника погиб водитель грузовика, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, очередная атака ВСУ закончилась смертью мирного жителя. Это произошло в субботу, 11 октября.

«Сегодня ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. В результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля», — указал он.

Хинштейн назвал этот инцидент большим горем.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 октября над российской территорией было сбито 42 беспилотника противника. Больше всего дронов, 19 единиц, удалось перехватить в Волгоградской области.