В Ленобласти из-за возможной диверсии сошел с рельсов товарный поезд

В Лужском районе Ленинградской области произошел сход с рельсов трех вагонов товарного поезда. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Правоохранительные органы проверяют версию об организации диверсии.

На месте происшествия работают оперативные службы, включая саперов и сотрудников полиции. В связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) было приостановлено движение пригородных электропоездов на перегоне между станциями Сиверская и Луга. Также возможны задержки грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

Дрозденко сообщил о других инцидентах в Ленобласти. Так, в Киришском районе на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ ликвидировали пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА.

В этом же районе силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три вражеских дрона. Глава региона отметил, что в связи с нынешней оперативной обстановкой жители области могут столкнуться со снижением скорости мобильного интернета.

Ранее стало известно, что после взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту.