В Лос-Анджелесе нашли мертвой звезду сериала «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»

В возрасте 57 лет ушла из жизни Ребекка Дель Рио, наиболее известная широкой публике по своей роли певицы в культовом фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», как сообщило издание Variety. Актриса была обнаружена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. Обстоятельства и причины ее кончины в настоящее время не разглашаются. Именно Дэвид Линч открыл талант Дель Рио миру, и она продолжала активно заниматься вокалом до самых последних дней своей жизни.

Помимо «Малхолланд Драйва», Ребекка также появилась в кадре вместе с Моби в эпизоде, действие которого разворачивается в придорожном кафе, в продолжении сериала «Твин Пикс: Возвращение».

В последние годы своей карьеры она была участницей гастрольного оркестра Red Room, исполнявшего музыку из «Твин Пикса». Менее чем за две недели до своей кончины Дель Рио приняла участие в благотворительном вечере, посвященном картине «Малхолланд Драйв».

Ребекка Дель Рио родилась 10 июля 1967 года в штате Калифорния. До переезда в Лос-Анджелес она выступала с концертами в Сан-Диего. В 1986 году она стала матерью, родив сына, которого назвали Филлипом. Ее сын ушел из жизни в 2009 году в возрасте 23 лет.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца.