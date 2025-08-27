В Минобороны раскрыли количество уничтоженных за ночь украинских БПЛА

По данным Министерства обороны РФ, опубликованным в телеграм-канале, всего перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотников самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано над территорией Ростовской области — 15 единиц. Над Орловской областью сбито 4 беспилотника, над Белгородской областью — 3 летательных аппарата. Над Брянской и Курской областями уничтожено по 2 БПЛА в каждой.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к стратегически важным объектам. Чрезвычайных ситуаций (ЧС) и разрушений на земле не допущено, информация о возможных пострадавших или повреждениях не поступала.

Российские системы ПВО вновь продемонстрировали высокую эффективность при отражении атаки беспилотников.

Ранее стали известны подробности атаки БПЛА на Ростовскую область.