В Москве мать пыталась задушить младенцев на крыльце магазина

Москвичи скрутили женщину при попытке задушить своих детей у магазина

Безопасность

В столице задержали женщину, совершившую нападение на собственных малолетних детей прямо на улице. На глазах у изумленных прохожих мать вышла из магазина и начала душить находящихся в коляске малышей, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на крыльце одного из городских магазинов. Свидетели ситуации далеко не сразу осознали, что происходящее — не обычная ссора, а реальная угроза жизни. Одна из прохожих вовремя заметила, что женщина буквально давит одного ребенка другим, после чего люди бросились на помощь.

Свидетелям стоило немалых усилий оттащить агрессивную москвичку от двойной коляски и зафиксировать ее до прибытия экстренных служб. Прибывший на место наряд полиции забрал задержанную в отдел.

По информации РЕН ТВ, госпитализация малышам, к счастью, не потребовалась. Сейчас правоохранители и следственные органы детально выясняют, что именно толкнуло женщину на такой жесткий шаг и находилась ли она в состоянии опьянения или аффекта.

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