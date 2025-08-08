В Москве задержали курьера с наркотиками в наушниках

В Москве росгвардейцы остановили попытку передачи гашиша в больницу — наркотики были спрятаны в наушниках, а подозрительного курьера задержали. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли в Москве необычную схему доставки наркотиков. Под видом посылки для пациента в одну из столичных больниц пытались передать гашиш, тщательно упакованный в наушник.

Инцидент произошел после сигнала «Тревога» с охраняемого объекта. Охранник больницы обратил внимание на подозрительного курьера — мужчина, представившийся сотрудником службы доставки, привез коробку, но указанный в заказе номер телефона не отвечал. При досмотре в одном из наушников нашли сверток, обмотанный изолентой.

Росгвардейцы задержали курьера и вызвали оперативную группу. Экспертиза подтвердила, что в пакете находился гашиш. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее курьера мошенников задержали с 400 тыс. руб. пенсионерки в Самарской области.