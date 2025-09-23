В новом регионе РФ подростки жестоко расправились с пенсионерами в их же квартире

В ЛНР задержали двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 105 и 162 УК РФ, предусматривающим ответственность за убийство двух лиц из корыстных побуждений и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что преступление раскрыли после поступления в правоохранительные органы сообщения о пропаже пожилых людей в городе Стаханове. Сотрудники СК и МВД обнаружили тела пенсионеров в их квартире. Там криминалисты зафиксировали следы преступления и изъяли вещественные доказательства.

Подростки дали признательные показания. Несовершеннолетние подробно рассказали о нанесении смертельных травм пожилым людям и хищении денежных средств и драгоценностей.

Для сокрытия следов преступления они провели уборку в квартире, а похищенное и орудие преступления спрятали в лесном массиве. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу для обоих подозреваемых.

