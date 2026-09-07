В Омске мужчина напал на двух женщин: одну ударил кулаком, вторую — бутылкой, задержан за сутки
«Вести»: в Омске задержали 24-летнего подозреваемого в нападении на двух женщин
В Омске задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в нападениях на двух женщин. Об этом сообщает ИС «Вести» со ссылкой на управление МВД России по региону. Инциденты произошли 5 и 6 сентября.
По данным ведомства, в первом случае мужчина ударил девушку кулаком по лицу, вторую пострадавшую — бутылкой по голове. Обеим потребовалась медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали нападавшего. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.