В Орске футбольное поле обрушилось на подземную парковку стадиона

В Орске зафиксировано обрушение части футбольного поля, в результате чего образовался провал грунта. Информацию об этом распространил портал ORSK.RU.

ЧП случилось на территории стадиона, принадлежащего школе №38. Вблизи линии ворот образовалась большая дыра, точные размеры которой пока не установлены. Обвал земли произошел над подземной парковкой, расположенной непосредственно под игровой площадкой.

Согласно информации от местных жителей, в результате происшествия никто не пострадал. Причины обрушения и иные детали инцидента в настоящее время выясняются.

