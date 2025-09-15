В Петербурге поймали фальшивомонетчика, расплатившегося в магазине

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего петербуржца, придумавшего оригинальный способ уклонения от оплаты товаров в супермаркете. Информацию об этом предоставили в пресс-службе городского УМВД.

Причиной задержания послужило обращение администрации крупного сетевого магазина, расположенного на Богатырском проспекте. Представители торговой сети сообщили, что неустановленный мужчина произвел оплату на кассе двумя фальшивыми банкнотами достоинством 5 тыс. руб. каждая.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался обитатель того же района. При задержании гражданин полностью признал свою вину, пояснив, что занимался изготовлением фальшивых купюр с использованием струйного принтера в домашних условиях.

В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты еще семь подготовленных к сбыту поддельных пятитысячных банкнот, а также листы бумаги с отпечатанными изображениями денежных знаков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации («Производство, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление других торговых точек, где подозреваемый мог использовать поддельные купюры.

