В Подмосковье на 200 пешеходных переходах установили дополнительную подсветку

Дополнительную подсветку установили еще на 200 пешеходных переходах, сообщает региональный Минтранс. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подсветка улучшает видимость, как перехода, так и подхода к нему, привлекая внимание водителей и повышая безопасность пешеходов в темное время суток и при ухудшении погодных условий.

«Впервые подсветку на переходах применили в 2019 году, таких переходов в Московской области уже порядка четырех тысяч», —пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее сообщалось, что театр из подмосковного Жуковского гастролирует в Дагестане.