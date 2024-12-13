В Подмосковье предотвратили убийство производителя ракет «Искандер» и ПЗРК «Игла»

В Подмосковье предотвратили покушение на жизнь топ-менеджера, связанного с производством ОТРК «Искандер» и ПЗРК «Игла». Предположительно, заказчиком выступила украинская СБУ, а метод осуществления — дистанционное срабатывание взрывного устройства в автомобиле, сообщил Mash.

Согласно информации, киллеры получили информацию о заказе на жизнь заместителя директора по производству АО НПК «КБМ» Геннадия Девятова через мессенджер 7 декабря — от анонимного источника.

Они согласились на выполнение задания, после чего получили данные о жертве и местоположении тайника с самодельным взрывным устройством и детонаторами. 12 декабря вечером они прибыли в Коломну и установили взрывное устройство под водительским сиденьем джипа.

Их планы заключались в том, чтобы осуществить взрыв сегодня утром, но действия сотрудников ФСБ предотвратили это.

Задержаны 21-летний Шандро Шишков, ранее судимый за разбой, и 23-летний Денис Кайзер из Свердловской области. В настоящее время оба дают показания.

Ранее сообщалось, что жертвой теракта в Севастополе оказался начштаба бригады ракетных кораблей ЧФ.