В Польше мужчина из ненависти к украинцам расстрелял румына

В польском Вроцлаве перед судом предстанет 32-летний безработный фитнес-инструктор, обвиняемый в совершении нападения на гражданина Румынии с применением пневматического оружия. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на соцсети.

Инцидент произошел 15 марта. По предварительным сведениями, нападавший ошибочно принял румына за украинца, к которым, вероятно, испытывает неприязнь.

Согласно материалам следствия, обвиняемый достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в голову пострадавшего по имени Васил. Пули попали в глазное яблоко, веко и лобовую область, после чего нападавший продолжил агрессию, избивая раненого ногами и кулаками. Крики «ненавижу украинцев» и требование «уезжать домой на Украину» сопровождали избиение.

Пресс-секретарь Вроцлавской окружной прокуратуры подтвердил инцидент и мотивы преступника. Пострадавший румынский гражданин с момента инцидента остается под постоянным медицинским наблюдением, получив тяжелые повреждения.

Несмотря на признание факта причинения тяжких телесных повреждений, обвиняемый отрицает расистский или ксенофобский характер своих действий, хотя ранее не имел судимостей.

Первое судебное заседание по делу, квалифицированному как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, назначено на 24 сентября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

