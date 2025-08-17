В порту Миноносок в Приморье пожар на катере заставил людей прыгать в воду

В бухте Миноносок Хасанского округа Приморского края загорелся катер с людьми на борту. Кадры, на которых заметен мощный столб серого дыма, опубликовал телеграм-канал Readovka.

По словам очевидцев, сначала из судна повалил густой дым, а затем начался открытый огонь. Находившиеся на борту люди впали в панику — часть из них прыгала в воду, чтобы спастись, но некоторые по непонятным причинам оставались на горящем судне.

Причины пожара пока неизвестны. На место происшествия отправились спасатели и сотрудники МЧС. По предварительным данным, жертв удалось избежать, но точное количество пострадавших уточняется. Проводится проверка.

