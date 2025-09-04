В Португалии произошла трагедия, унесшая жизни 17 человек

В Лиссабоне произошла жуткая трагедия — при сходе с рельсов фуникулера погибли 17 человек. Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании RTP. Отмечается, что два человека, получивших особо тяжелые травмы, скончались в больнице.

Общее количество пострадавших в инциденте достигло 20 человек, среди которых — не менее 11 иностранных граждан.

В связи с трагедией власти португальской столицы объявили трехдневный траур. Работу знаменитого фуникулера «Глория», а также городских лифтов немедленно приостановили для проведения полного технического обследования.

По информации источника, Португальский институт крови и трансплантации в связи с произошедшим увеличил запасы крови в больницах города для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Причину аварии пока установить не удалось. Специалисты проводят расследование для выявления обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что россиянин в автомобиле чудом выжил после обвала моста над рекой в Амурской области.