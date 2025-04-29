В Республике Алтай произошло землетрясение

На территории Республики Алтай были отмечены подземные толчки. Пострадавших от землетрясения не зафиксировано. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудников МЧС, толчки были отмечены на территории Кош-Агачского района.

«Поступило сообщение о землетрясении в 10 километрах северо-восточнее села Тобелер. Сила в эпицентре — 3,1 магнитуды», — указали журналистам.

В зону землетрясения попали восемь населенных пунктов, в них не отмечено каких-либо разрушений. Погибших либо пострадавших также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что утром 29 апреля у побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,8 балла. Эпицентр располагался в 54 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг землетрясения залегал на глубине 88 километров.