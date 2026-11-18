В Саратове на линии скоростного трамвая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился утром в районе остановки «1-я Дачная», где, по предварительным данным, не функционировали светофорные объекты.

Как сообщает видеопроект TVSAR (ИА «Взгляд-инфо»), авария произошла около 10:40. В момент начала движения трамвай подал звуковой сигнал и попытался применить экстренное торможение, однако наезда на пересекавшую пути женщину избежать не удалось. Водитель незамедлительно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Информация о текущем состоянии пострадавшей уточняется.

В администрации Саратова подтвердили факт происшествия и сообщили о временном изменении схемы движения: трамвай № 3 не следует в сторону Детского парка. Параллельно журналисты готовят отдельное расследование о системных проблемах с работой светофорного оборудования на линии скоростного трамвая, включая зафиксированные случаи закрытия сигналов светофора защитной пленкой.