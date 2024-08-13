В Сеть слили данные детей-инвалидов из Подмосковья

В Сеть слили персональные данные детей-инвалидов со всего Подмосковья. В открытом доступе можно было узнать ФИО детей, даты рождения, адреса и телефоны их родственников. У кого-то даже указаны номера свидетельств об инвалидности. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил портал mk.ru.

Рядом с некоторыми сведениями о детях даже стоят дополнительные пометки: «Колясочник», «Не звонить» и т. п.

Сотрудники «Службы сопровождения» в беседе с журналистами заявили, что эта информация никак не нарушает безопасность детей-инвалидов, потому что не является личной. Они сделали акцент на том, что утечке не подверглись паспортные данные больных и их диагнозы, тем не менее, даже того, что уже есть в сети достаточно для мошенников.

Работники «Службы сопровождения» не знают, как список детей оказался в Сети.

Ранее сообщалось о том, почему госслужащим нельзя пользоваться импортными гаджетами. По мнению эксперта, от этого зависит вопрос национальной безопасности, только отечественные устройства могут оградить владельцев устройств от утечки данных.