В Уссурийске подросток мог убить собственного отца: тело нашли в доме, сына уже задержали

В Уссурийске обнаружили тело 37-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержан его несовершеннолетний сын. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Погибшего нашли в доме в переулке Пестеля. По предварительным данным, причиной могла стать личная неприязнь между родственниками. Подросток находится под стражей, суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли предметы, которые могут иметь значение для дела. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и генетическая.