В Волгоградской области произошел взрыв гранаты в частном доме

Трагический инцидент произошел в Волгоградской области, где взрыв гранаты унес жизни двух человек. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Согласно сведениям издания, чрезвычайное происшествие случилось в одном из частных домов. Помимо погибших, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Подчеркивается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь в стационаре, их состояние оценивается как стабильное и не угрожает жизни.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить точные причины и детали случившегося.

