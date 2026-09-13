Украинский телеведущий-иноагент Дмитрий Гордон* заявил, что не участвует в боевых действиях, поскольку его появление на передовой, по его словам, может создать дополнительную опасность для военнослужащих. Об этом сообщили украинские СМИ, на них ссылается MK.RU .

Телеведущий рассказал, почему не принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, ему запрещают идти служить, так как в случае его появления на передовой противник может начать охоту на него, что способно привести к новым потерям среди военных.

Напомним, что ранее на Украине задержали десять человек, которых подозревают в подготовке серии покушений на общественных деятелей, в том числе на Гордона.

Дмитрий Гордон известен как украинский журналист и телеведущий. Он регулярно выступает с политическими заявлениями и публикует интервью с украинскими и зарубежными политиками, военными и общественными деятелями. После начала конфликта Гордон активно освещает происходящее на Украине и выступает с критикой российских властей.

*Внесен Минюстом России в перечень иноагентов, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга