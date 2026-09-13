Ведущий как угроза ВСУ: иноагент Гордон раскрыл, почему не идет служить с украинцами
MK.RU: ведущему-иноагенту Гордону запретили служить в ВСУ
Украинский телеведущий-иноагент Дмитрий Гордон* заявил, что не участвует в боевых действиях, поскольку его появление на передовой, по его словам, может создать дополнительную опасность для военнослужащих. Об этом сообщили украинские СМИ, на них ссылается MK.RU.
Телеведущий рассказал, почему не принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, ему запрещают идти служить, так как в случае его появления на передовой противник может начать охоту на него, что способно привести к новым потерям среди военных.
Напомним, что ранее на Украине задержали десять человек, которых подозревают в подготовке серии покушений на общественных деятелей, в том числе на Гордона.
Дмитрий Гордон известен как украинский журналист и телеведущий. Он регулярно выступает с политическими заявлениями и публикует интервью с украинскими и зарубежными политиками, военными и общественными деятелями. После начала конфликта Гордон активно освещает происходящее на Украине и выступает с критикой российских властей.
*Внесен Минюстом России в перечень иноагентов, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга