Вездеход с геологами утонул в озере Амудиса в Забайкалье из-за отказа тормозов

В Забайкальском крае пять геологов пропали без вести после того, как их вездеход затопило в озере Амудиса, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 16 сентября, в Каларском муниципальном округе при спуске транспортного средства с горы.

По предварительным данным, в машине находились восемь человек. Троим из них удалось самостоятельно выбраться на берег после аварии, однако судьба остальных пятерых участников экспедиции остается неизвестной.

Причиной инцидента стал отказ тормозной системы вездехода — он привел к неконтролируемому съезду техники в озеро на большой скорости.

Затопленный вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой ГеоТех», которая специализируется на геолого-разведочных работах. В настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные операции с привлечением сотрудников МЧС и волонтеров.

