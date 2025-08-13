Власти Украины заявили о готовности обсудить с Россией воздушное перемирие
Подоляк: воздушное перемирие с РФ может стать основой для дальнейших переговоров
Фото: [istockphoto.com]
Правительство Украины готово обсудить с Москвой условия заключения воздушного перемирия. Такое заявление сделал советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк. Его слова привела газета Corriere della Sera, которая издается в Италии.
По утверждению Подоляка, России и Украине стоит обсудить взаимный отказ от ударов с воздуха, в том числе и с применением беспилотников.
«Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций», — указал он.
Ранее сообщалось, что за утро среды 13 августа в Белгородской области перехватили три украинских БПЛА всего за 20 минут. ПВО сбила их в промежутке между 07.00 и 07.20 часов по московскому времени.