Власти Украины заявили о готовности обсудить с Россией воздушное перемирие

Правительство Украины готово обсудить с Москвой условия заключения воздушного перемирия. Такое заявление сделал советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк. Его слова привела газета Corriere della Sera, которая издается в Италии.

По утверждению Подоляка, России и Украине стоит обсудить взаимный отказ от ударов с воздуха, в том числе и с применением беспилотников.

«Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций», — указал он.

Ранее сообщалось, что за утро среды 13 августа в Белгородской области перехватили три украинских БПЛА всего за 20 минут. ПВО сбила их в промежутке между 07.00 и 07.20 часов по московскому времени.