Власти закрыли нелегальный рехаб в Подмосковье, где держали 24 подростка в заточении

В подмосковном Дедовске правоохранительные органы ликвидировали жестокий частный реабилитационный центр для подростков, работавший в обход закона. О закрытии заведения сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева, передает портал REGIONS.

Как выяснилось, в арендованном трехэтажном коттедже, ничем не примечательном снаружи, удерживались 24 подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Для сокрытия происходящего все окна были заклеены изнутри черной пленкой, а детей ни разу не выпускали на улицу.

В ходе проверки полиции и МЧС на месте находился лишь один взрослый воспитатель, который оказал сопротивление и отказался пускать силовиков внутрь. После вскрытия дверей сотрудникам открылась ужасающая картина. По предварительным данным, подростков содержали против их воли, подвергали жестоким наказаниям и истязаниям.

Мужчину-воспитателя задержали. Также под стражу взяли 18-летнюю девушку, которая сама проходила в центре «реабилитацию» и подозревается в соучастии в издевательствах.

Особое внимание следствия привлек случай с одним из воспитанников, страдающим хроническим заболеванием. Мальчика в критическом состоянии доставили в больницу, где на его теле обнаружили следы побоев, ссадин и ожогов. По данным следователей, его связывали скотчем.

В отношении организаторов и участников преступной схемы возбужден ряд уголовных дел. Всех детей эвакуировали: часть вернули родителям, восьмерых разместили в социальных учреждениях для оказания помощи.

Власти предупредили, что подобные нелегальные центры часто арендуют дома в садовых товариществах и частном секторе, а собственники жилья могут даже не догадываться о происходящем.

