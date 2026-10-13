Восьмилетняя девочка погибла, упав с горы во время выпаса овец в Туве

СУ СК Тувы: восьмилетняя девочка погибла, упав с горы во время выпаса овец

Безопасность

В Туве восьмилетняя девочка погибла, упав с горы во время выпаса овец. Трагедия произошла 11 октября рядом с городом Ак-Довурак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, около 14 часов на вершине горы девочка и ее законный представитель пасли стадо овец. В какой-то момент ребенок проявил неосторожность, приблизился к краю обрыва и сорвался вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью. Следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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