Восьмилетняя девочка погибла, упав с горы во время выпаса овец в Туве
СУ СК Тувы: восьмилетняя девочка погибла, упав с горы во время выпаса овец
В Туве восьмилетняя девочка погибла, упав с горы во время выпаса овец. Трагедия произошла 11 октября рядом с городом Ак-Довурак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.
По данным ведомства, около 14 часов на вершине горы девочка и ее законный представитель пасли стадо овец. В какой-то момент ребенок проявил неосторожность, приблизился к краю обрыва и сорвался вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью. Следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.