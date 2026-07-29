Возвращалась с тренировки — попала под пули: в Колумбии застрелили 27-летнюю модель
Need To Know: в Колумбии убили 27-летнюю модель Энджи Марселу Рамирес Варгас
В колумбийском городе Питалито 24 июля была убита 27-летняя модель Энджи Марсела Рамирес Варгас. Девушка возвращалась домой после тренировки, когда на светофоре к ее автомобилю подъехал мотоцикл, и пассажир открыл огонь. Об этом сообщает Need To Know.
Раненую модель доставили в больницу, однако врачам спасти ее не удалось. Полиция задержала одного из подозреваемых — 47-летнего Эрмеса Куэльяра, у которого изъяли мотоцикл и оружие. Второй нападавший продолжает скрываться, его разыскивают.