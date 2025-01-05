Россия вновь достигла позиций, утраченных в начале специальной военной операции (СВО), и приблизилась к полному контролю над ЛНР и ДНР, сообщило издание Der Spiegel.

По данным издания, российские войска активно продвигаются в зоне боевых действий, постепенно возвращая территории, потерянные на ранних этапах конфликта. В частности, армия близка к установлению полного контроля над Донецкой и Луганской народными республиками, которые стали частью России после референдумов осенью 2022 года.

Министерство обороны России в последние месяцы заявило о взятии десятков населенных пунктов в Донбассе и Харьковской области.

Кроме того, издание подчеркивает, что российские силы больше не используют тактику прямых атак на промышленный город Покровск, а обходят его с юга.

Ранее сообщалось, что подразделения «южной» группы войск успешно установили контроль над населенным пунктом Трудовое в Донецкой Народной Республике.