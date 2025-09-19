Отступая, украинские военные минируют бутылки с водой, чтобы нанести урон российским бойцам. Об этом сообщил командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Вожатый. Его слова также приводит ТАСС .

В Запорожской области российские саперы обнаружили опасные ловушки, оставленные украинскими военными. Как рассказал командир группы разминирования с позывным Вожатый, отступая, украинские солдаты минируют бутылки с водой. Расчет делается на то, что российские штурмовики, испытывающие жажду после боя, захотят попить и подорвутся.

Вожатый рассказал, что его группе приходилось сталкиваться с такими заминированными бутылками, установленными на минах-ловушках с фугасами или осколочными боеприпасами. По его словам, измученный жаждой боец может подумать, что противник просто забыл воду при отступлении. К счастью, саперам удавалось вовремя находить такие ловушки и предотвращать жертвы.

Ранее полковник США Лоуренс Уилкерсон объявил о проигрыше Украины в конфликте с Россией.