Киевский режим частично утратил выход к Черному морю. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как это повлияет на зону спецоперации, выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснил у Героя России, генерал-майора Сергея Липового.

По словам Сальдо, проход судов через Днепро-Бугский лиман фактически заблокирован. Этот лиман соединяет устья Днепра и Южного Буга с Черным морем и открывает доступ к портам Николаева и Херсона. Судоходство в бассейне практически остановлено. Ширина лимана местами достигает 18 километров. Контроль над берегами и островами затрудняет десантные операции и прикрывает фланги войск.

Генерал-майор Сергей Липовой считает, что удары по объектам на юге Украины серьезно осложнили положение ВСУ. Уничтожена большая часть военного потенциала, хранившегося в этой зоне. Наибольший ущерб нанесен Одесской области.

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в ночь с 14 на 15 сентября в Одесской области поражен логистический центр в Великой Балке. В порту Черноморск уничтожены сухогруз и паром типа ро-ро. Удары наносились и по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. Военкор Александр Коц отметил: парому не нужны краны, техника сходит своим ходом. Когда крановое хозяйство прорежено, именно ро-ро остается рабочей дверью.

Липовой также обвинил украинские власти в гибели мирного населения. По его мнению, режим действует под прикрытием европейских хозяев. Генерал прогнозирует: продолжение уничтожения военного потенциала приведет к тому, что фронт рухнет. После этого киевский режим может капитулировать.

По последним данным Минобороны РФ, российские войска освободили село Ольховатка в Купянском районе Харьковской области. Село брали бойцы 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса. В окружение попали крупные силы противника — до 1700 штыков. Военкор Александр Коц подчеркнул: освобождение ликвидирует последнее слабое звено в южной стенке котла на северо-востоке Харьковщины.

Военный эксперт Михаил Звинчук заявил об ухудшении положения ВСУ. На Бурлукском направлении сокращается котел площадью почти 400 квадратных километров.