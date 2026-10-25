ВСУ ударили дронами-камикадзе по школьным автобусам в российском регионе

Ковальчук: дроны-камикадзе ВСУ повредили 8 школьных автобусов в Брянской области

Безопасность

Брянская область снова под ударом. Сегодня, 25 октября, дрон-камикадзе атаковал территорию предприятия в Стародубе. По данным главы региона Егора Ковальчука, в результате повреждены восемь школьных автобусов.

Помимо автобусов досталось и зданию: в нем выбило несколько окон. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте уже работают оперативные службы.

Это не единственная атака на российские регионы за день. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ВСУ нанесли удар по промышленной зоне города Ельца. Подробности там пока уточняются.

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