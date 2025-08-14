Выяснилось, куда на самом деле целились украинские БПЛА в Ростове

Ростов-на-Дону стал мишенью для украинского беспилотника, который, по данным Mash, изначально направлялся к штабу Южного военного округа (ЮВО). В последний момент «Летучая лисица» (украинский БПЛА «Аэропракт») резко изменила траекторию и врезалась в жилую многоэтажку в центре города.

Отмечается, что удар пришелся на 4-й и 5-й этажи, разрушив несколько квартир. По последним данным, пострадали 13 человек, включая ребенка. Двое местных жителей находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Mash, вес без боевой нагрузки украинского дрона достигает 306 кг, а дальность полета может составлять 1700 км. Максимальная скорость — 220 км/ч. По информации SHOT, дрон мог нести до 20 кг взрывчатки.

На месте инцидента работают экстренные службы, эвакуированы 54 жильца поврежденного дома. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим. В районе удара введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее момент попадания украинского дрона в ростовскую многоэтажку попал на видео.