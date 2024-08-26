Взрывы прогремели на всей территории Украины

Украинские паблики сообщают о серии российских ударов практически по всей территории Украины.

ПВО работает в Киеве, Одесской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Волынской и других областях.

После серии прилетов виден густой дым в Днепропетровске. В Кременчуге разрушена гостиница, в которой находились иностранные специалисты. Сообщалось о ракетном ударе по военному аэродрому в Николаевской области.

Российская армия наносит удары стратегическими бомбардировщиками и «Шахедами».

Ранее сообщалось, что ВС РФ разбомбили склад и пункт временной дислокации ВСУ в Славянске.