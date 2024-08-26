Взрывы прогремели на всей территории Украины
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Украинские паблики сообщают о серии российских ударов практически по всей территории Украины.
ПВО работает в Киеве, Одесской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Волынской и других областях.
После серии прилетов виден густой дым в Днепропетровске. В Кременчуге разрушена гостиница, в которой находились иностранные специалисты. Сообщалось о ракетном ударе по военному аэродрому в Николаевской области.
Российская армия наносит удары стратегическими бомбардировщиками и «Шахедами».
Ранее сообщалось, что ВС РФ разбомбили склад и пункт временной дислокации ВСУ в Славянске.