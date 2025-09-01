За ночь силы ПВО ликвидировали полсотни украинских БПЛА над территорией России

С полуночи и до 05:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был успешно отражен массированный воздушный налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе операции были уничтожены и перехвачены 50 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над акваторией Черного моря — 16 единиц. Над территорией Белгородской области перехвачено 12 беспилотников, над акваторией Азовского моря — семь единиц.

Над внутренними регионами РФ также была обеспечена надежная защита. Так, над Саратовской областью сбито четыре аппарата, над Самарской и Оренбургской областями — по три, над территорией Республики Татарстан — также три и над Краснодарским краем — два беспилотника.

Воздушная оборона России вновь продемонстрировала высокую эффективность при отражении масштабной атаки.

