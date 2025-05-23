Женщина пострадала из-за взрыва на ТЭЦ в Ангарске

В Ангарске на территории теплоэлектроцентрали № 9 случилось ЧП — произошел прорыв емкости, содержащей угольную пыль. Как сообщили в Следственном комитете по Иркутской области, инцидент привел к травмам у женщины 35 лет. Пострадавшую с ожогами госпитализировали в больницу.

По факту случившегося следственный отдел по городу Ангарску СУ СК РФ по Иркутской области инициировал уголовное дело. Дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ, касающейся нарушения правил техники безопасности, повлекшего по неосторожности нанесение серьезного ущерба здоровью.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. На месте аварии работают криминалисты из отдела криминалистики СУ СК России по Иркутской области.

В процессе расследования будет проведено изъятие необходимой технической документации, назначены экспертизы, а также проведены допросы свидетелей.

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