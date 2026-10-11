Житель российского региона подорвался на устройстве, сброшенном БПЛА

Житель Брянской области погиб, наступив на взрывное устройство, сброшенное с беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Трагедия произошла в Жуковском районе. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и пообещал, что семье окажут всю необходимую помощь.

Ковальчук предупредил: в последнее время противник все чаще дистанционно сбрасывает взрывные устройства с дронов. Обычно это происходит в полях, лесах и на лесных дорогах. Губернатор призвал жителей воздержаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне СВО, а также там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он также рекомендовал следить за сообщениями властей и оперативными предупреждениями и объяснять детям и пожилым родственникам: любой незнакомый предмет в лесу может угрожать жизни.

По словам Ковальчука, при обнаружении предмета, похожего на боеприпас или мину, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться переместить. Нужно отойти на безопасное расстояние, позвонить в экстренные службы по номеру 112 и как можно точнее описать место находки.