Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл детали спасения от покушения. По его словам, информацию о заложенной взрывчатке и опасных маршрутах ему передавали сами горожане. Об этом сообщает RT.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его неоднократно спасали от покушений сами жители региона. По его словам, местные граждане предупреждали его о готовящихся терактах и местах заложения взрывчатки киевскими диверсантами.

Сальдо, который до начала специальной военной операции 11 лет занимал пост мэра Херсона, подчеркнул, что его хорошо знают в городе. Эта связь с населением стала ключевым фактором его безопасности. Он отметил, что получал конкретные указания от горожан, например, по каким маршрутам не следует передвигаться.

До этого губернатор также акцентировал, что ключевыми запросами жителей освобожденных территорий остаются мир, безопасность и защита права говорить на родном языке. Он напомнил о глубоких исторических корнях русской культуры в регионе, которые, по его мнению, долгое время игнорировались украинскими властями.

