Жители Николаева сообщили о движении больших колонн украинской техники к Херсонской области
Колонны ВСУ массово проходят через город по направлению к Снигиревскому району Херсонской области. Об этом, со ссылкой на свидетельства местных жителей, рассказал Юрий Барбашов, депутат Херсонской областной думы. Его слова привел ТАСС.
Через Николаев к линии фронта движется большое количество военной техники. Она идет в составе крупных колонн.
«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», - заявил Барбашов.
Он добавил, что люди также отметили участившиеся учения на окрестных полигонах. Части ВСУ стали гораздо более интенсивно обучать своих военнослужащих. Во многом это связано с формированием новых подразделений.
В самом Херсоне, подконтрольном Киеву, периодически слышны взрывы. В последний раз о них сообщали в ночь на 23 января. Украинские власти при этом не приводят никаких подробностей о результатах воздушных ударов по городу.